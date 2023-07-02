Ту-22м3 злітає. Фото: російські ЗМІ

Зранку 2 липня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога зранку 2 липня

Оновлено 07:04. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 07:06. Повітряні сили повідомляють про виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка в Росії.

Джерело: t.me/kpszsu

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Нагадаємо, що в Україні вночі 2 липня ширилася повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Була загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Додамо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.