В Україні масштабна повітряна тривога: виліт Ту-22м3
Зранку 2 липня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога зранку 2 липня
Оновлено 07:04. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Оновлено 07:06. Повітряні сили повідомляють про виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка в Росії.
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Нагадаємо, що в Україні вночі 2 липня ширилася повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Була загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.
Додамо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.