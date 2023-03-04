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В Украине может появиться танковый завод: Медведев пообещал "салют" из "Калибров"

4 марта 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дмитрий Медведев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев взорвался в очередной истерике с угрозами из-за танкового завода, который намерена построить в Украине немецкая компания Rheinmetall.

Об этом Медведев написал в своем Telegram.

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По его словам, если германский концерн Rheinmetall построит танковый завод в Украине, россия его уничтожит с помощью ракетного удара.

"Это напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки "фрицы" решат строить по-настоящему, хотя они люди как прагматические, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — пообещал Медведев.

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Строительство танкового завода в Украине

Недавно стало известно, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Он может быть построен примерно за 200 миллионов евро.

Руководитель компании Армин Паппергер рассказал, что завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Он назвал переговоры с Украиной "многообещающими". Руководитель компании надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

По его словам, танковый завод можно будет оградить от воздушных налетов россии.

"Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", — сказал Паппергер.

Он считает, что для победы Украины в войне против россии нужно от 600 до 800 танков.

"Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", — отметил Паппергер.

Напомним, военно-промышленная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Украина получит от Германии и других стран. Концерн увеличивает свои производственные мощности.

Также мы писали, что главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставке танка.

 

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