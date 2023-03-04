В Україні може з’явитися танковий завод: Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів"

Дмитро Медвєдєв

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв вибухнув у черговій істериці із погрозами через танковий завод, який має намір збудувати в Україні німецька компанія Rheinmetall.

Про це Медвєдєв написав у своєму Telegram.

Істерична реакція Медведєва

За його словами, якщо німецький концерн Rheinmetall збудує танковий завод в Україні, росія його знищить за допомогою ракетного удару.

"Це нагадує примітивний тролінг київського режиму. Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", — пообіцяв Медведєв.

Будівництво танкового заводу в Україні

Нещодавно стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Він може бути побудований приблизно за 200 мільйонів євро.

Керівник компанії Армін Паппергер розповів, що завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Він назвав переговори з Україною "багатообіцяючими". Керівник компанії сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

За його словами, танковий завод можна буде захистити від повітряних нальотів рф.

"Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним", — сказав Паппергер.

Він вважає, що для перемоги України у війні проти росії потрібно від 600 до 800 танків.

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", — зазначив Паппергер.

Нагадаємо, військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Україна отримає від Німеччини та інших країн. Концерн збільшує свої виробничі потужності.

Також ми писали, що головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання танка.