В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, утром 20 апреля, была объявлена в четырех областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Донецкая области и другие.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины .

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Воздушные силы Украины сообщают о вражеской авиации на востоке. Также существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где раздается воздушная тревога.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

В настоящее время тревога звучит в 13 областях Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумам . Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура.

Также мы сообщали о том, что ночью в субботу, 20 апреля, прогремели взрывы в Покровском районе Донецкой области.