В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза

Ракета в небі. Фото: Reuters

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 20 квітня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Вінницька, Одеська, Митколаїівська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька області та інші.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Повітряні сили України повідомляють про ворожу авіацію на сході. Також є загроза застосування балістичного озброєння в в областях, де лунає повітряна тривога.

Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Наразі тривога лунає в 13 областях України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 19 квітня, росіяни завдали ракетний удар по Сумах. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Також ми повідомляли про те, що вночі в суботу, 20 квітня, пролунали вибухи в Покровському районі Донецької області.