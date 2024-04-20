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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза

20 квітня 2024 10:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза
Ракета в небі. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 20 квітня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Вінницька, Одеська, Митколаїівська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька області та інші. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Повітряні сили України повідомляють про ворожу авіацію на сході. Також є загроза застосування балістичного озброєння в в областях, де лунає повітряна тривога. 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза - фото 1
Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Наразі тривога лунає в 13 областях України. 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот 

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 19 квітня, росіяни завдали ракетний удар по Сумах. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Також ми повідомляли про те, що вночі в суботу, 20 квітня, пролунали вибухи в Покровському районі Донецької області.

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