В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза
Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 20 квітня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Вінницька, Одеська, Митколаїівська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька області та інші.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Чому оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили України повідомляють про ворожу авіацію на сході. Також є загроза застосування балістичного озброєння в в областях, де лунає повітряна тривога.
Наразі тривога лунає в 13 областях України.
Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 19 квітня, росіяни завдали ракетний удар по Сумах. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.
Також ми повідомляли про те, що вночі в суботу, 20 квітня, пролунали вибухи в Покровському районі Донецької області.
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