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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

4 мая 2024 22:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
Ракета в небе. Фото: Украинская служба информации
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Воздушную тревогу вечером, 4 мая, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской и Херсонской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения в Харьковской и Донбассе.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Украинские военные сбили вражеский самолет в Донецкой области.

ВСУ
ракета
воздушная тревога
ракетный удар

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