В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушную тревогу вечером, 4 мая, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской и Херсонской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В настоящее время наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения в Харьковской и Донбассе.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Украинские военные сбили вражеский самолет в Донецкой области.
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