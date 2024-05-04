В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото: Украинская служба информации

Воздушную тревогу вечером, 4 мая, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской и Херсонской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

В настоящее время наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения в Харьковской и Донбассе.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Украинские военные сбили вражеский самолет в Донецкой области.