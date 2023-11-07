Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты arrow

В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

7 ноября 2023 12:06
обновлено: 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в очередной раз объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения для Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в этих областях есть ракетная опасность.

где есть угроза взрывов
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

По информации мониторинговых каналов, ракеты летят в направлении Кривого Рога.

де є загроза вибухів
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами"

Где объявлена тревога

Угроза есть в следующих областях:

  • Черкасской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской.
где есть угроза взрывов
Карта воздушных тревог

Ранее в Воздушных Силах отмечалось, что воздушная тревога в Сумской области была связана с активностью вражеской тактической и армейской авиации. Однако сейчас такой угрозы нет.

где есть угроза взрывов
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено в 12:19. Сейчас в перечисленных областях отбой угрозы.

де є загроза вибухів
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, 3 ноября российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме