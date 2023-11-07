В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине в очередной раз объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения для Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в этих областях есть ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

По информации мониторинговых каналов, ракеты летят в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами"

Где объявлена тревога

Угроза есть в следующих областях:

Черкасской;

Днепропетровской;

Кировоградской.

Карта воздушных тревог

Ранее в Воздушных Силах отмечалось, что воздушная тревога в Сумской области была связана с активностью вражеской тактической и армейской авиации. Однако сейчас такой угрозы нет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено в 12:19. Сейчас в перечисленных областях отбой угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, 3 ноября российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.