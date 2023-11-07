В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
В Украине в очередной раз объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения для Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областей.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в этих областях есть ракетная опасность.
По информации мониторинговых каналов, ракеты летят в направлении Кривого Рога.
Где объявлена тревога
Угроза есть в следующих областях:
- Черкасской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской.
Ранее в Воздушных Силах отмечалось, что воздушная тревога в Сумской области была связана с активностью вражеской тактической и армейской авиации. Однако сейчас такой угрозы нет.
Обновлено в 12:19. Сейчас в перечисленных областях отбой угрозы.
Напомним, 3 ноября российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
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