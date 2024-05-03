В Украине объявлена воздушная тревога — в небе снова МиГ-31
3 мая 2024 20:42
Взлет МиГ-31 на форсаже. Фото из открытых источников
В Украине снова раздается воздушная тревога. Третий день в воздухе находится истребитель-перехватчик МиГ-31.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине
По имеющейся информации, машина снова взлетела с нижегородской авиабазы ВКС РФ "Саваслейка", где базируется эскадрилья таких машин.
По состоянию на 20:45 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, что из-за воздушного присутствия самолета в Украине несколько раз подряд звучали сирены: опасность сохранялась днем и вечером в пятницу, 3 мая.
Громкоговорители объявляли тревогу и ночью: прифронтовым и пограничным с Россией регионам угрожало применение управляемых авиабомб.
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