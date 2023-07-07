Воздушная тревога в Украине вечером 7 июля: взлет вражеских МиГ-31к

В Украине объявлена воздушная тревога: взлет вражеских МиГ-31к
Сегодня вечером, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время наблюдается активность вражеских истребителей МиГ-31.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В 21:18 воздушная тревога была объявлена в Киеве. После этого она распространилась на остальные области Украины.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете вражеских истребителей МиГ-31К.
"Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
Людей призвали находиться в укрытиях.
По состоянию на 21:25 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вчера, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.