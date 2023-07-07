Воздушная тревога в Украине вечером 7 июля: взлет вражеских МиГ-31к

Людей призвали находиться в укрытиях

Сегодня вечером, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время наблюдается активность вражеских истребителей МиГ-31.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.

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В 21:18 воздушная тревога была объявлена в Киеве. После этого она распространилась на остальные области Украины.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете вражеских истребителей МиГ-31К.

"Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:25 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.