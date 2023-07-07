Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявлена воздушная тревога: взлет вражеских МиГ-31к arrow

В Украине объявлена воздушная тревога: взлет вражеских МиГ-31к

7 июля 2023 21:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине вечером 7 июля: взлет вражеских МиГ-31к
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время наблюдается активность вражеских истребителей МиГ-31.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В 21:18 воздушная тревога была объявлена в Киеве. После этого она распространилась на остальные области Украины.

Пост
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете вражеских истребителей МиГ-31К.

"Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:25 карта воздушных тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз