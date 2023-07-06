Окупанти обстріляли волонтерів, які доставляли допомогу в Херсонську область
Сьогодні, 6 липня, російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів. Вони доставляли гуманітарну допомогу жителям села Садове у Херсонській області.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Обстріл волонтерів
"Російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів, які доправили гуманітарну допомогу до села Садове на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.
Волонтери встигли зняти на відео моменти вибухів внаслідок російської атаки.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.
Також ми писали, що у вівторок зранку, 4 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Додамо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей.