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Окупанти обстріляли волонтерів, які доставляли допомогу в Херсонську область

6 липня 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли волонтерів, які доставляли допомогу в Херсонську область
Автомобіль волонтерів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів. Вони доставляли гуманітарну допомогу жителям села Садове у Херсонській області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів, які доправили гуманітарну допомогу до села Садове на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Волонтери встигли зняти на відео моменти вибухів внаслідок російської атаки.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що у вівторок зранку, 4 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Додамо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей. 

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