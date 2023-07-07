Повітряна тривога в Україні ввечері 7 липня: зліт ворожих МіГ-31к

В Україні оголошено повітряну тривогу: зліт ворожих МіГ-31к
Сьогодні ввечері, 7 липня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі спостерігається активність ворожих винищувачів МіГ-31.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
О 21:18 повітряну тривогу було оголошено у Києві. Після цього вона поширилася на решту областей України.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт ворожих винищувачів МіГ-31К.
"Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях.
Станом на 21:25 карта повітряних тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, вчора, 6 липня, російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів. Вони доставляли гуманітарну допомогу жителям села Садове у Херсонській області.