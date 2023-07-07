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В Україні оголошено повітряну тривогу: зліт ворожих МіГ-31к

7 липня 2023 21:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 7 липня: зліт ворожих МіГ-31к
Людей закликали перебувати в укриттях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 7 липня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі спостерігається активність ворожих винищувачів МіГ-31.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

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О 21:18 повітряну тривогу було оголошено у Києві. Після цього вона поширилася на решту областей України. 

Пост
Допис КМДА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт ворожих винищувачів МіГ-31К.

"Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перебувати в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 21:25 карта повітряних тривог виглядає ось так:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора, 6 липня, російські окупанти обстріляли команду міжнародних волонтерів. Вони доставляли гуманітарну допомогу жителям села Садове у Херсонській області.

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