Воздушная тревога 3 февраля – что известно

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

Утром 3 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности сообщают в связи с поднятым в Беларуси истребителем россии.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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По всей Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси в воздух подняли потенциальный носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребитель МиГ-31К.

Напомним, маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новому ракетному удару.