Воздушная тревога 3 февраля – что известно

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какая причина
Утром 3 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности сообщают в связи с поднятым в Беларуси истребителем россии.
Об этом пишет Новини.LIVE.
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По всей Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси в воздух подняли потенциальный носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребитель МиГ-31К.
Напомним, маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новому ракетному удару.