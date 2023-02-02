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Окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по Україні: у Генштабі розповіли подробиці

2 лютого 2023 07:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на 2 лютого
Загарбники готуються до наступів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Україні триває триста сорок четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри великі втрати противних все ще готується наступу на деяких напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Ситуація на фронті

Так, за 1 лютого противник завдав шість ракетних, чотири з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також чотири авіаційних  удари.

Окрім того, ворог здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що окупанти ведуть активну розвідку. Це означає, що на окремих напрямках вони готуються до наступу.

Попри великі втрати, ворог продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, Сили оборони України відбили російські атаки в районах Новоселівського, Площанки, Невського, Червонопопівки, Діброви, Кузьминого і Білогорівки Луганської області, а також Спірного, Білогорівки, Васюківки, Благодатного, Красної Гори, Бахмута і Кліщіївки на Донеччині.

Також, підрозділам ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу вдалося уразити пункт управління, три райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, напередодні аналітики Інституту вивчення війни писали, що росія готується до нового наступу на Україну. Ймовірно, кремль спробує повністю окупувати Луганську та Донецьку область.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг також виступив із заявою, що кремль готується до нового наступу на Україну. Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

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