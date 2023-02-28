60 миллионов гривен на 300 дронов — в Украине объявили мегазбор

В Украине объявили мегазбор на 300 дронов для ВСУ: сколько средств уже задонатили
Государственная платформа UNITED24 совместно с monobank и блогером Игорем Лаченковым объявили новый благотворительный сбор. Конечная цель — 60 миллионов гривен на 300 дронов для ВСУ.
Об этом в Telegram рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.
-
Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне
-
Россияне пытаются найти пути обхода украинского ПВО — Гуменюк
-
Путинистская партия решила провести выборы в Донецке: что известно
-
Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества
-
"Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию
-
Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом
-
Оккупанты втянули в пропаганду украинские банки: аналитики опровергли очередной фейк
-
Прорывают границы: в Кишиневе антиправительственный митинг выходит из-под контроля
Что известно
Отметим, что в апреле 2022 года предприятие "Артемсіль" перестало работать. Шахты остановились впервые со второй мировой войны.
Цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, а здания разрушены. Но сама соль из шахт Соледара уцелела.
Поэтому UNITED24 совместно с monobank и блогером Игорем Лаченковым решили организовать мегазбор, разыграв между всеми участниками инициативы партию йодированной "АРТЕМСОЛІ" тиражом 400 штук.
"Иллюстрацию создал известный художник Максим Паленко. 10 пачек из 400 будут подписаны Марком Гэмилом, исполнителем роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны", — рассказал Гороховский.
Как присоединиться
Для донатов создана специальная банка в monobank. Минимальный взнос — 5 гривен, чем больше денег отправили — тем больше вероятность выиграть. Известно, что 100 первых участников, которые задонатят 100 000 гривен или больше, получат пачку соли с автографом командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Сбор продлится до второго марта.
К инициативе уже присоединились более 50 тысяч участников. Уже собрано более 12 миллионов гривен, из них — 17 взносов по 100 тысяч.
Напомним, ранее мы писали, что за неделю украинцы раскупили более 30 тысяч пачек "Артемсолі" и собрали 14 млн. грн для ВСУ .