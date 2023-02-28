60 миллионов гривен на 300 дронов — в Украине объявили мегазбор

Цель сбора — 60 млн грн на 300 дронов DJI Mavic 3T для ВСУ

Государственная платформа UNITED24 совместно с monobank и блогером Игорем Лаченковым объявили новый благотворительный сбор. Конечная цель — 60 миллионов гривен на 300 дронов для ВСУ.

Об этом в Telegram рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Что известно

Отметим, что в апреле 2022 года предприятие "Артемсіль" перестало работать. Шахты остановились впервые со второй мировой войны.

Цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, а здания разрушены. Но сама соль из шахт Соледара уцелела.

Поэтому UNITED24 совместно с monobank и блогером Игорем Лаченковым решили организовать мегазбор, разыграв между всеми участниками инициативы партию йодированной "АРТЕМСОЛІ" тиражом 400 штук.

"Иллюстрацию создал известный художник Максим Паленко. 10 пачек из 400 будут подписаны Марком Гэмилом, исполнителем роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны", — рассказал Гороховский.

Как присоединиться

Для донатов создана специальная банка в monobank. Минимальный взнос — 5 гривен, чем больше денег отправили — тем больше вероятность выиграть. Известно, что 100 первых участников, которые задонатят 100 000 гривен или больше, получат пачку соли с автографом командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Сбор продлится до второго марта.

К инициативе уже присоединились более 50 тысяч участников. Уже собрано более 12 миллионов гривен, из них — 17 взносов по 100 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, что за неделю украинцы раскупили более 30 тысяч пачек "Артемсолі" и собрали 14 млн. грн для ВСУ .