60 мільйонів гривень на 300 дронів — в Україні оголосили мегазбір

В Україні оголосили мегазбір на 300 дронів для ЗСУ: скільки коштів вже задонатили
Державна платформа UNITED24 спільно з monobank та блогером Ігорем Лаченковим оголосили новий благодійний збір. Кінцева мета — 60 мільйонів гривень на 300 дронів для ЗСУ.
Про це в Telegram розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.
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Що відомо
Зазначимо, що у квітні 2022 року підприємство "АРТЕМСІЛЬ" перестало працювати. Шахти зупинилися вперше з Другої Світової війни.
Цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, а будівлі зруйновані. Але сама сіль із шахт Соледара — вціліла.
Тому, UNITED24 спільно з monobank та блогером Ігорем Лаченковим вирішили організувати мегазбір, розігравши між усіма учасниками ініціативи партію йодованої "АРТЕМСОЛІ" тиражем 400 штук.
"Ілюстрацію створив відомий художник Максим Паленко.10 пачок з 400 будуть підписані Марком Гемілом, виконавцем ролі Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни", — розповів Гороховський.
Як долучитися
Для донатів створено спеціальну банку в monobank. Мінімальний внесок — 5 гривень, чим більше грошей відправили — тим більша ймовірність виграти. Відомо, що 100 перших учасників які задонатять 100 000 гривень або більше, отримають пачку солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Збір триватиме до другого березня.
Наразі до ініціативи вже долучилися понад 50 тисяч учасників. Вже зібрано понад 12 мільйонів гривень, з них — 17 внесків по 100 тисяч.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за тиждень українці розкупили понад 30 тисяч пачок "Артемсолі" й зібрали 14 млн грн для ЗСУ.