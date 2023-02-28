60 мільйонів гривень на 300 дронів — в Україні оголосили мегазбір

Мета збору — 60 млн грн на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ

Державна платформа UNITED24 спільно з monobank та блогером Ігорем Лаченковим оголосили новий благодійний збір. Кінцева мета — 60 мільйонів гривень на 300 дронів для ЗСУ.

Про це в Telegram розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Що відомо

Зазначимо, що у квітні 2022 року підприємство "АРТЕМСІЛЬ" перестало працювати. Шахти зупинилися вперше з Другої Світової війни.

Цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, а будівлі зруйновані. Але сама сіль із шахт Соледара — вціліла.

Тому, UNITED24 спільно з monobank та блогером Ігорем Лаченковим вирішили організувати мегазбір, розігравши між усіма учасниками ініціативи партію йодованої "АРТЕМСОЛІ" тиражем 400 штук.

"Ілюстрацію створив відомий художник Максим Паленко.10 пачок з 400 будуть підписані Марком Гемілом, виконавцем ролі Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни", — розповів Гороховський.

Як долучитися

Для донатів створено спеціальну банку в monobank. Мінімальний внесок — 5 гривень, чим більше грошей відправили — тим більша ймовірність виграти. Відомо, що 100 перших учасників які задонатять 100 000 гривень або більше, отримають пачку солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Збір триватиме до другого березня.

Наразі до ініціативи вже долучилися понад 50 тисяч учасників. Вже зібрано понад 12 мільйонів гривень, з них — 17 внесків по 100 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за тиждень українці розкупили понад 30 тисяч пачок "Артемсолі" й зібрали 14 млн грн для ЗСУ.