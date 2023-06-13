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В Украине объявили подозрение руководителю Росморречфлота

13 июня 2023 13:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине объявили подозрение руководителю Росморречфлота
Глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главу агентства морского и речного транспорта России Захарию Джиоева обвинили в участии в агрессии против Украины. Он помогал перевозить войска в Крым и Мариуполь и вывозить украинское зерно в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Под руководством Офиса генерального прокурора было объявлено заочное подозрение руководителю российского агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Захарию Джиоеву.

Его обвинили в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Подробности обвинения

В прокуратуре отметили, что Джиоев на занимаемой им должности помогал российским оккупантам опрокидывать войска в Украину.

В частности, в августе прошлого года паромы компании ООО "Оборонлогистика" после приказа Джиоева помогать перевозить российские войска из Краснодарского края в оккупированный украинский Мариуполь.

Кроме того, после взрыва на Крымском мосту Джиоев приказал установить паромную переправу из России в оккупированный полуостров.

Также известно, что эти паромы перевозили не только войска и оружие из России в Украину, но и украденное украинское зерно на территорию РФ.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из командиров росгвардии за стрельбу в украинских пленных из-за отказа общаться на русском языке. Речь идет о начальнике группы 376 отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константина Юдина.

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