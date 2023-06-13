В Україні оголосили підозру керівнику Росморречфлоту
Очільника агентства морського та річкового транспорту Росії Захарію Джиоєва звинуватили в участі у агресії проти України. Він допомагав перевозити війська до Криму та Маріуполя і вивозити українське зерно в Росію.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Підозра російському чиновнику
Під керівництвом Офісу генерального прокурора було оголошено заочну підозру керівнику російського агентства морського та річкового транспорту (Росморречфлоту) Захарію Джиоєву.
Його звинуватили у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).
Деталі звинувачення
У прокуратурі зазначили, що Джиоєв на займаній ним посаді допомагав російським окупантам перекидати війська до України.
Зокрема, у серпні минулого року пороми компанії ТОВ "Оборонлогістика" після наказу Джиоєва допомагати перевозити російські війська з Краснодарського краю до окупованого українського Маріуполя.
Крім того, після вибуху на Кримському мосту Джиоєв наказав встановити поромну переправу з Росії до окупованого півострова.
Також відомо, що ці пороми перевозили не тільки війська та зброю з Росії до України, а і крадене українське зерно на територію РФ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру одному із командирів росгвардії за стрілянину в українських полонених через відмову спілкуватися російською мовою. Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.