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В Україні оголосили підозру керівнику Росморречфлоту

13 червня 2023 13:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні оголосили підозру керівнику Росморречфлоту
Очільник Росморречфлоту Захарій Джиоєв. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільника агентства морського та річкового транспорту Росії Захарію Джиоєва звинуватили в участі у агресії проти України. Він допомагав перевозити війська до Криму та Маріуполя і вивозити українське зерно в Росію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Підозра російському чиновнику

Під керівництвом Офісу генерального прокурора було оголошено заочну підозру керівнику російського агентства морського та річкового транспорту (Росморречфлоту) Захарію Джиоєву.

Його звинуватили у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

Деталі звинувачення

У прокуратурі зазначили, що Джиоєв на займаній ним посаді допомагав російським окупантам перекидати війська до України.

Зокрема, у серпні минулого року пороми компанії ТОВ "Оборонлогістика" після наказу Джиоєва допомагати перевозити російські війська з Краснодарського краю до окупованого українського Маріуполя.

Крім того, після вибуху на Кримському мосту Джиоєв наказав встановити поромну переправу з Росії до окупованого півострова.

Також відомо, що ці пороми перевозили не тільки війська та зброю з Росії до України, а і крадене українське зерно на територію РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру одному із командирів росгвардії за стрілянину в українських полонених через відмову спілкуватися російською мовою. Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

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