Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявили воздушную тревогу: зафиксирован взлет Ту-22м3 arrow

В Украине объявили воздушную тревогу: зафиксирован взлет Ту-22м3

15 июля 2023 21:55
обновлено: 22:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине объявили воздушную тревогу: зафиксирован взлет Ту-22м3
Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет истребителя Ту-22м3.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). При этом здесь уточнили, что есть опасность запуска крылатых ракет.

Людей просят не игнорировать сигнал тревоги и пройти в укрытия.

"Внимание! Восток, Юг — ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Актуальная карта тревог в Украине

Воздушная тревога

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Запуск ракет в сторону Запорожья

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили про запуск ракет в сторону Запорожья.

Воздушная тревога
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз