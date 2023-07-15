В Украине объявили воздушную тревогу: зафиксирован взлет Ту-22м3

Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия

В субботу, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет истребителя Ту-22м3.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). При этом здесь уточнили, что есть опасность запуска крылатых ракет.

Людей просят не игнорировать сигнал тревоги и пройти в укрытия.

"Внимание! Восток, Юг — ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Актуальная карта тревог в Украине



Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Запуск ракет в сторону Запорожья

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили про запуск ракет в сторону Запорожья.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.