В Украине объявили воздушную тревогу: зафиксирован взлет Ту-22м3
В субботу, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет истребителя Ту-22м3.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). При этом здесь уточнили, что есть опасность запуска крылатых ракет.
Людей просят не игнорировать сигнал тревоги и пройти в укрытия.
"Внимание! Восток, Юг — ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Актуальная карта тревог в Украине
Запуск ракет в сторону Запорожья
Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили про запуск ракет в сторону Запорожья.
Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.
Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.