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Армія РФ знову обстріляла Запорізьку область: є постраждалі

15 липня 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ знову обстріляла Запорізьку область: є постраждалі
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Андрій Єрмак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область . Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, російська армія обстріляла селище із "Града". Є попадання до адміністративної будівлі селищної ради.

Також глава Офісу Президента повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало троє людей: дві жінки та один чоловік.

Обстріл
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Андрій Єрмак
Обстріли
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Вони здійснили мінометний обстріл.

Також ми повідомляли, що упродовж доби російські окупанти масово обстріляли територію Запорізької області. Внаслідок падіння вибухонебезпечного предмета в самому Запоріжжі постраждала 21 особа.

Крім того, 12 липня у Запоріжжі попрощалися із родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшко. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.

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