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В Україні оголосили повітряну тривогу: зафіксовано зліт Ту-22м3

15 липня 2023 21:55
оновлено: 22:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні оголосили повітряну тривогу: зафіксовано зліт Ту-22м3
Людей просять терміново пройти в укриття
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, о 21:51, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувача Ту-22м3.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). При цьому тут уточнили, що є небезпека запуску крилатих ракет.

Людей просять не ігнорувати сигнал тривоги та пройти до укриття.

"Увага! Схід, Південь — ракетна небезпека! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Актуальна карта тривог в Україні

Повітряна тривога

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Запуск ракет у бік Запоріжжя

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ракет у бік Запоріжжя.

Повітряна тривога
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.

Також ми писали, що у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.

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