В Україні оголосили повітряну тривогу: зафіксовано зліт Ту-22м3
У суботу, о 21:51, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувача Ту-22м3.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). При цьому тут уточнили, що є небезпека запуску крилатих ракет.
Людей просять не ігнорувати сигнал тривоги та пройти до укриття.
"Увага! Схід, Південь — ракетна небезпека! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Актуальна карта тривог в Україні
Запуск ракет у бік Запоріжжя
Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ракет у бік Запоріжжя.
Нагадаємо, у суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.
Також ми писали, що у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.