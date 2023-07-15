В Україні оголосили повітряну тривогу: зафіксовано зліт Ту-22м3

Людей просять терміново пройти в укриття

У суботу, о 21:51, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувача Ту-22м3.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). При цьому тут уточнили, що є небезпека запуску крилатих ракет.

Людей просять не ігнорувати сигнал тривоги та пройти до укриття.

"Увага! Схід, Південь — ракетна небезпека! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Актуальна карта тривог в Україні



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Запуск ракет у бік Запоріжжя

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ракет у бік Запоріжжя.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.

Також ми писали, що у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.