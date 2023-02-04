В Украине объявили отбой воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги

В Украине примерно в 09:00 4 февраля объявили масштабную воздушную тревогу . Опасность представляла взлет самолета в Беларуси.

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Что известно об угрозе

Как сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", около 08:30-08:40 в небо взмыло ДРЛО а-50У ВКС РФ. Взлет произошел с аэродрома "Мачулищи".

Воздушные силы ВСУ постоянно объявляют воздушную тревогу в таких случаях. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации оккупантов или о том, что местность уже подверглась авиаудару.

Напомним, на днях на улицах Киева звучали сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.