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В Украине объявили отбой воздушной тревоги: итоги угроз

4 февраля 2023 10:56
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Украине объявили отбой воздушной тревоги
Сирена воздушной тревоги
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине примерно в 09:00 4 февраля объявили масштабную воздушную тревогу . Опасность представляла взлет самолета в Беларуси.

Новини.LIVE расскажет детали об угрозе.

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Что известно об угрозе

Как сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", около 08:30-08:40 в небо взмыло ДРЛО а-50У ВКС РФ. Взлет произошел с аэродрома "Мачулищи".

Воздушные силы ВСУ постоянно объявляют воздушную тревогу в таких случаях. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации оккупантов или о том, что местность уже подверглась авиаудару.

Напомним, на днях на улицах Киева звучали сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.

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