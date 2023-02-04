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В України оголосили відбій повітряної тривоги: підсумки загроз

4 лютого 2023 10:56
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В України оголосили відбій повітряної тривоги
Сирена повітряної тривоги
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні приблизно о 09:00 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Небезпеку становив зліт літака у Білорусі.

Новини.LIVE розповість деталі про загрозу.

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Що відомо про загрозу 

Як повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", близько о 08:30-08:40 у небо злетів ДРЛО а-50У ВКС рф. Зліт відбувся з аеродрому "Мачулищі".

Повітряні сили ЗСУ постійно оголошують повітряну тривогу у таких випадках.Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.

Нагадаємо, днями на вулицях Києва звучали сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.

 

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