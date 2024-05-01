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В Украине начала действовать доплата для военных в размере 70 тыс. грн — что известно

1 мая 2024 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине начала действовать доплата для военных в размере 70 тыс. грн — что известно
Украинские военные. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине обновили зарплату и доплаты военнослужащим. Согласно обновлению, для военных начала действовать доплата в размере 70 тыс. гривен.

Соответствующую инфографику обнародовала пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Доплаты для военных

Как известно, минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военнослужащего в Украине составляет 20100 грн.

А 11 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление, предусматривающее 70 тыс. гривен денежного вознаграждения для военных "на нуле".

Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения соответствующих задач (суммарно вычисленных). То есть к конкретному месяцу эта доплата не привязана, а выплачивать ее будут тогда, когда у военного суммарно было 30 дней выполнения задач.

Также на 70 тыс. гривен могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задания между позициями сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных территориях и территории РФ.

В то же время, эту сумму будут доплачивать дополнительно к основному окладу 20-25 тыс. гривен и боевым доплатам в размере 100 тыс. гривен.

выплаты для военных в мае 2024 года
Инфографика Минобороны

Кроме того, для военных существует дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий — 30 тыс. гривен:

  • задание согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач):
  • в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск;
  • по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;
  • по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

Ранее Минобороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.

Кроме того, семьям украинских военных, погибших при защите Родины, выплачивают денежную помощь в размере 15 млн гривен. Однако в некоторых случаях выплаты погибших могут быть отменены, даже если дело дойдет до суда.

Минобороны
выплаты
ВСУ
деньги
военные
война в Украине

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