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В Украине усилят уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий

26 июня 2023 16:47
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В Украине усилят уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий
Люди бегут в укрытие в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа. Ранее СНБО признал неудовлетворительной работу в нескольких областях.

Об этом говорится в указе №353.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения", — говорится в указе.

Отмечается, что контроль за исполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Следует отметить, что накануне СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к их использованию по назначению в таких городах:

  • Киев,
  • Запорожье,
  • Херсон,
  • Чернигов,
  • Харьков,
  • Николаев,
  • Одесса,
  • Сумы,
  • Днепр,
  • Конотоп,
  • Белая Церковь,
  • а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской и Конотопском районе Сумской области.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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