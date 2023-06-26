В Украине усилят уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий
Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа. Ранее СНБО признал неудовлетворительной работу в нескольких областях.
Об этом говорится в указе №353.
Уголовная ответственность за закрытые укрытия
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения", — говорится в указе.
Отмечается, что контроль за исполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Этот указ вступает в силу дня опубликования.
Следует отметить, что накануне СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к их использованию по назначению в таких городах:
- Киев,
- Запорожье,
- Херсон,
- Чернигов,
- Харьков,
- Николаев,
- Одесса,
- Сумы,
- Днепр,
- Конотоп,
- Белая Церковь,
- а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской и Конотопском районе Сумской области.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.
В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.