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В Україні посилять кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів

26 червня 2023 16:47
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В Україні посилять кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів
Люди біжать в укриття в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Раніше РНБО визнала незадовільною роботу у декількох областях.

Про це йдеться в указі №353.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та розв'язання проблемних питань щодо укриття населення", — йдеться в указі. 

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що напередодні РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів до їх використання за призначенням у таких містах:

  • Київ,
  • Запоріжжя,
  • Херсон,
  • Чернігів,
  • Харків,
  • Миколаїв,
  • Одеса,
  • Суми,
  • Дніпро,
  • Конотоп,
  • Біла Церква,
  • а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко. 

У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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