В Україні посилять кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів
Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Раніше РНБО визнала незадовільною роботу у декількох областях.
Про це йдеться в указі №353.
Кримінальна відповідальність за зачинені укриття
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та розв'язання проблемних питань щодо укриття населення", — йдеться в указі.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Варто зазначити, що напередодні РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів до їх використання за призначенням у таких містах:
- Київ,
- Запоріжжя,
- Херсон,
- Чернігів,
- Харків,
- Миколаїв,
- Одеса,
- Суми,
- Дніпро,
- Конотоп,
- Біла Церква,
- а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.
У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.