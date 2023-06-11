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В Украине воздушная тревога: какая угроза

11 июня 2023 17:15
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Угроза ракетной атаки 11 июня — в Украине воздушная тревога
Ракета в небе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 11 июня, около 17:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцы предупреждают об угрозе ракетной атаки.

Новини.LIVE собрали всю информацию.

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Воздушная тревога в Украине 11 июня

В воскресенье, 11 июня, все регионы Украины "покраснели".

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Мониторинговые группы сообщают, что тревога объявлена из-за взлета российского МиГ-31К, есть угроза обстрела гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал".

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Напомним, что в результате обстрела Одессы в ночь на 10 июня повреждены также две школы и три детских сада. Разрушения подверглись и жилые дома и квартиры гражданского населения.

Также мы сообщали, что, несмотря на то, что часть Херсона затоплена из-за подрыва Каховской ГЭС, россияне все равно продолжают обстреливать город. В результате атак 9 июня пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары у жилых домов.

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