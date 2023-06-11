Угроза ракетной атаки 11 июня — в Украине воздушная тревога

Ракета в небе. Фото: google.com

В воскресенье, 11 июня, около 17:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцы предупреждают об угрозе ракетной атаки.

Новини.LIVE собрали всю информацию.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 11 июня

В воскресенье, 11 июня, все регионы Украины "покраснели".

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Мониторинговые группы сообщают, что тревога объявлена из-за взлета российского МиГ-31К, есть угроза обстрела гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал".

Напомним, что в результате обстрела Одессы в ночь на 10 июня повреждены также две школы и три детских сада. Разрушения подверглись и жилые дома и квартиры гражданского населения.

Также мы сообщали, что, несмотря на то, что часть Херсона затоплена из-за подрыва Каховской ГЭС, россияне все равно продолжают обстреливать город. В результате атак 9 июня пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары у жилых домов.