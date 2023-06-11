Загроза ракетної атаки 11 червня — в Україні повітряна тривога

Ракета в небі. Фото: google.com

У неділю, 11 червня, близько 17:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетної атаки.

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У неділю, 11 червня, усі регіони України "почервоніли".

Мапа повітряних тривог. Фото: скріншот

Моніторингові групи повідомляють, що тривогу оголошено через зліт російського МіГ-31К, є загроза обстрілу гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинджал".

Нагадаємо, що в результаті обстрілу Одеси у ніч проти 10 червня пошкоджено також дві школи та три дитячі садочки. Руйнування зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.

Також ми повідомляли, що попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинків.