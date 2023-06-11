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В Україні повітряна тривога: яка загроза

11 червня 2023 17:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Загроза ракетної атаки 11 червня — в Україні повітряна тривога
Ракета в небі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 11 червня, близько 17:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетної атаки.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію. 

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У неділю, 11 червня, усі регіони України "почервоніли". 

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Мапа повітряних тривог. Фото: скріншот

Моніторингові групи повідомляють, що тривогу оголошено через зліт російського МіГ-31К, є загроза обстрілу гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинджал".

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Нагадаємо, що в результаті обстрілу Одеси у ніч проти 10 червня пошкоджено також дві школи та три дитячі садочки. Руйнування  зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.

Також ми повідомляли, що попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинків.

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