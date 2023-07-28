Воздушная тревога в Украине 28 июля — угроза ракетных обстрелов

В Украине воздушная тревога: есть угроза ракетного удара
В пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Возможно применение сверхзвуковых ракет Х-22.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 28 июля
Сегодня около 12:20 в Украине объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили о ракетной опасности центр, север и восток Украины.
В Брянской области поднялся в небо вражеский Ту-22м3.
12:29. У нас отбой воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщили, что Ту-22м3 улетел от границ.
Напомним, что за последние сутки, 27 июля, оккупанты жестоко обстреляли Херсонскую область. Враг совершил 28 обстрелов и выпустил 181 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БпЛА.