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В Украине воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

28 июля 2023 12:28
обновлено: 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 28 июля — угроза ракетных обстрелов
Российская ракета Х-22 в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Возможно применение сверхзвуковых ракет Х-22.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 28 июля

Сегодня около 12:20 в Украине объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили о ракетной опасности центр, север и восток Украины.

В Брянской области поднялся в небо вражеский Ту-22м3.

скриншот

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 28 июля. Фото: скриншот

скриншот

12:29. У нас отбой воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщили, что Ту-22м3 улетел от границ.

воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги на Украине 28 июля. Фото: скриншот

Напомним, что за последние сутки, 27 июля, оккупанты жестоко обстреляли Херсонскую область. Враг совершил 28 обстрелов и выпустил 181 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БпЛА.

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