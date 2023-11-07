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В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара

7 ноября 2023 08:42
обновлено: 08:59
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Воздушная тревога в Украине 7 ноября — угроза ракетного удара
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром, 7 ноября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара, в Кривом Роге был слышен взрыв.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 7 ноября

Обновлено 08:58. Отбой опасности и воздушной тревоги.

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Сегодня утром воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

воздушная тревога в Украине 7 ноября
Воздушная тревога в Украине 7 ноября. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также существует угроза применения авиационного вооружения. В случае тревоги всех призывают уходить в укрытие.

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Впоследствии мониторинговые каналы и местные паблики сообщили, что в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.

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Напомним, что в течение ночи 7 ноября оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки ранен 56-летний мужчина.

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