Воздушная тревога в Украине 7 ноября — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара
Сегодня утром, 7 ноября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара, в Кривом Роге был слышен взрыв.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 7 ноября
Обновлено 08:58. Отбой опасности и воздушной тревоги.
Сегодня утром воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также существует угроза применения авиационного вооружения. В случае тревоги всех призывают уходить в укрытие.
Впоследствии мониторинговые каналы и местные паблики сообщили, что в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.
Напомним, что в течение ночи 7 ноября оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки ранен 56-летний мужчина.
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