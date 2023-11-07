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В Україні повітряна тривога — є загроза ракетного удару

7 листопада 2023 08:42
оновлено: 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 7 листопада — загроза ракетного удару
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, 7 листопада, у низці областей України пролунала повітряна тривога. Є загроза ракетного удару, у Кривому Розі був чутний вибух.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 7 листопада

Оновлено 08:58. Відбій загрози та повітряної тривоги.

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Сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

повітряна тривога в Україні 7 листопада
Повітряна тривога в Україні 7 листопада. Фото: скриншот

 Водночас у Повітряних силах попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також є загроза застосування авіаційного озброєння. У разі тривоги усіх закликають йти в укриття.

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Згодом моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. 

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Нагадаємо, що упродовж ночі 7 листопада окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки поранений 56-річний чоловік. 

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