Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину упродовж ночі, є поранений

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 7 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранений 56-річний чоловік у Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріли Дніпропетровської області 7 листопада

Лисак розповів, що від вечора і впродовж ночі окупанти тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік, але він лікуватиметься вдома.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 4

Окрім того, пошкоджено храм, сім приватних будинків, господарську споруду, два авто, а ще лінію електропередач та газогони. Під удар також потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, там ніхто не постраждав.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 листопада російські окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Окрім того, за минулу добу загарбники випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Це рекордна кількість від початку війни. Внаслідок обстрілів восьмеро людей поранені.