Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину упродовж ночі, є поранений arrow

Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину упродовж ночі, є поранений

7 листопада 2023 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину упродовж ночі, є поранений
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 7 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранений 56-річний чоловік у Нікополі. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Читайте також:

Обстріли Дніпропетровської області 7 листопада

Лисак розповів, що від вечора і впродовж ночі окупанти тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік, але він лікуватиметься вдома.

  • Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
1 / 4

Окрім того, пошкоджено храм, сім приватних будинків, господарську споруду, два авто, а ще лінію електропередач та газогони. Під удар також потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, там ніхто не постраждав.

null
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 листопада російські окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Окрім того, за минулу добу загарбники випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Це рекордна кількість від початку війни. Внаслідок обстрілів восьмеро людей поранені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі