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В Украине воздушная тревога: существует опасность ракетного обстрела

15 августа 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 15 августа: взлет истребителя МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 15 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога 15 августа

20:23 стало известно о взлете истребителя с территории РФ (аэродром Саваслейка).

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Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

20:30 все области Украины "покраснели".

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, около 04.00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.

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