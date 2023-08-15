Воздушная тревога в Украине 15 августа: взлет истребителя МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Вечером, 15 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога 15 августа

20:23 стало известно о взлете истребителя с территории РФ (аэродром Саваслейка).

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

20:30 все области Украины "покраснели".

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, около 04.00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.