Воздушная тревога в Украине 15 августа: взлет истребителя МиГ-31К

В Украине воздушная тревога: существует опасность ракетного обстрела
15 августа 2023 20:28
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
Вечером, 15 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ-31К с территории РФ.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
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Воздушная тревога 15 августа
20:23 стало известно о взлете истребителя с территории РФ (аэродром Саваслейка).
Карта тревог
20:30 все области Украины "покраснели".
Напомним, около 04.00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.