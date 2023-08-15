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В Україні повітряна тривога: існує небезпека ракетного обстрілу

15 серпня 2023 20:28
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 15 серпня: взліт винищувача МіГ-31К
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ввечері, 15 серпня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. 

Про це повідомили у Повітряних Силах України. 

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Повітряна тривога 15 серпня

20:23 стало відомо про зліт винищувача з території РФ аеродром Саваслейка). 

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

20:30 усі області України "почервоніли". 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 04:00 15 серпня в Україні почалася повітряна тривога у всіх регіонах. Окупанти здійснили масовану ракетну атаку.

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