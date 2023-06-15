Воздушная тревога в Украине 15 июня — угроза ракетных обстрелов

В Украине воздушная тревога: ракетная опасность
15 июня 2023 18:21
Ракета в небе. Фото: google.com
В четверг, 15 июня, в Украине раздались сирены воздушной тревоги. Есть угроза ракетной атаки.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
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Воздушная тревога в Украине 15 июня
В четверг, 15 июня, около 18:15 по всей Украине прозвучала воздушная тревога.
Мониторинговые группы сообщили, что тревога объявлена из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".
Напомним, 15 июня россияне снова обстреляли Кривой Рог. Под удар попали два промышленных предприятия, известно о ранении одного человека.