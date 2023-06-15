Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, є поранені
У ніс проти 15 червня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Кривий Ріг
У ніч з 14 на 15 червня російські окупанти знову обстріляли Кривий Ріг.
Було зафіксоване влучання на території двох промислових підприємств.
Наслідки обстрілу
Внаслідок влучань на підприємствах розпочалися пожежі, які до ранку були ліквідовані.
Відомо про:
- серйозні руйнування виробничих споруд;
- пошкодження газопроводу;
- знищення шиномонтажу і автобусу.
Поранений в Кривому Розі
Під час обстрілу був поранений 38-річний чоловік.
Його довелося госпіталізувати у стані середньої тяжкості.
Уламки ракети
Одна з ракет не досягла своєї мети, бо була збита протиповітряною обороною ЗСУ.
Але її уламок пошкодив легковий автомобіль.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку та низку інших об’єктів у Кривому Розі.
За гарячими слідами голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.
Згодом загальна кількість жертв на різних обстріляних об’єктах перевищила позначку в десять осіб.