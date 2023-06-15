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Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, є поранені

15 червня 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, є поранені
Наслідки удару по підприємству в Кривому Розі. Фото: Telegram Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніс проти 15 червня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У ніч з 14 на 15 червня російські окупанти знову обстріляли Кривий Ріг.

Було зафіксоване влучання на території двох промислових підприємств.

Обстріляне підприємство у Кривому Розі
Обстріляне підприємство у Кривому Розі
Фото: Telegram Лисака

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучань на підприємствах розпочалися пожежі, які до ранку були ліквідовані.

Відомо про:

  • серйозні руйнування виробничих споруд;
  • пошкодження газопроводу;
  • знищення шиномонтажу і автобусу.
Уламок російської ракети
Уламок російської ракети
Фото: Telegram Лисака

Поранений в Кривому Розі

Під час обстрілу був поранений 38-річний чоловік.

Його довелося госпіталізувати у стані середньої тяжкості.

Уламки ракети

Одна з ракет не досягла своєї мети, бо була збита протиповітряною обороною ЗСУ.

Пошкоджений автомобіль
Пошкоджений автомобіль
Фото: Telegram Лисака

Але її уламок пошкодив легковий автомобіль.

Лисак про обстріл Кривого Рогу
Лисак про обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку та низку інших об’єктів у Кривому Розі.

За гарячими слідами голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Згодом загальна кількість жертв на різних обстріляних об’єктах перевищила позначку в десять осіб.

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