Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, є поранені

Наслідки удару по підприємству в Кривому Розі. Фото: Telegram Лисака

У ніс проти 15 червня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У ніч з 14 на 15 червня російські окупанти знову обстріляли Кривий Ріг.

Було зафіксоване влучання на території двох промислових підприємств.

Обстріляне підприємство у Кривому Розі

Фото: Telegram Лисака

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучань на підприємствах розпочалися пожежі, які до ранку були ліквідовані.

Відомо про:

серйозні руйнування виробничих споруд;

пошкодження газопроводу;

знищення шиномонтажу і автобусу.

Уламок російської ракети

Фото: Telegram Лисака

Поранений в Кривому Розі

Під час обстрілу був поранений 38-річний чоловік.

Його довелося госпіталізувати у стані середньої тяжкості.

Уламки ракети

Одна з ракет не досягла своєї мети, бо була збита протиповітряною обороною ЗСУ.

Пошкоджений автомобіль

Фото: Telegram Лисака

Але її уламок пошкодив легковий автомобіль.

Лисак про обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку та низку інших об’єктів у Кривому Розі.

За гарячими слідами голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Згодом загальна кількість жертв на різних обстріляних об’єктах перевищила позначку в десять осіб.