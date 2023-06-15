Повітряна тривога в Україні 15 червня — є загроза ракетного обстрілу

В Україні повітряна тривога: ракетна небезпека
У четвер, 15 червня, в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Є загроза ракетної атаки.
Про це повідомляють моніторингові групи.
Повітряна тривога в Україні 15 червня
У четвер, 15 червня близько 18:15 по всій Україні прозвучала повітряна тривога.
Моніторингові групи повідомили, що тривогу оголошено через виліт російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".
Оновлено 18:33. В Україні почались відбої повітряної тривоги. Ворожих літальних апаратів у небі над Україною не виявлено.
Нагадаємо, 15 червня росіяни знову обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.