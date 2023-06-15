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В Україні повітряна тривога: ракетна небезпека

15 червня 2023 18:33
оновлено: 18:38
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Повітряна тривога в Україні 15 червня — є загроза ракетного обстрілу
Ракета в небі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 15 червня, в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Є загроза ракетної атаки.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Повітряна тривога в Україні 15 червня

У четвер, 15 червня близько 18:15 по всій Україні прозвучала повітряна тривога.

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скрнішот

Моніторингові групи повідомили, що тривогу оголошено через виліт російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".

скріншот

Оновлено 18:33. В Україні почались відбої повітряної тривоги. Ворожих літальних апаратів у небі над Україною не виявлено. 

повітряна тривога
В Украине начали отбой воздушной тревоги. Фото скриншот

Нагадаємо, 15 червня росіяни знову обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.

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