В Украине воздушная тревога: угроза ракет и БПЛА
В Украине ночью, 15 июля, "покраснели" несколько областей — объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля
Миниторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога звучит в:
- Херсонской
- Николаевской,
- Луганской,
- Днепропетровская область;
- Крым.
01:08:
К карте воздушных тревог подключилась Запорожская область. Там есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
01:27:
Карта воздушных тревог на Украине расширяется. Херсонская и Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения.
Напомним, ночью 14 июля 2023 года враг атаковал Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.