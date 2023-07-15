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В Украине воздушная тревога: угроза ракет и БПЛА

15 июля 2023 00:54
обновлено: 01:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля
Ракета летит в воздух. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине ночью, 15 июля, "покраснели" несколько областей — объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Миниторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога звучит в:

  • Херсонской
  • Николаевской,
  • Луганской,
  • Днепропетровская область;
  • Крым.

01:08:

К карте воздушных тревог подключилась Запорожская область. Там есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

01:27:

Карта воздушных тревог на Украине расширяется. Херсонская и Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения.

Напомним, ночью 14 июля 2023 года враг атаковал Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.

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