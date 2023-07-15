Ракета летит в воздух. Фото: Google

В Украине ночью, 15 июля, "покраснели" несколько областей — объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Миниторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога звучит в:

Херсонской

Николаевской,

Луганской,

Днепропетровская область;

Крым.

01:08:

К карте воздушных тревог подключилась Запорожская область. Там есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

01:27:

Карта воздушных тревог на Украине расширяется. Херсонская и Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения.

Напомним, ночью 14 июля 2023 года враг атаковал Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.