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В Украине разработали новый разведывательный беспилотник "Сыч"

17 июня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине разработали новый разведывательный беспилотник "Сыч"
Новый разведывательный беспилотник "Сыч". Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу.

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Вернись живым".

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Отмечается, что новый беспилотник может преодолевать расстояние до 200 км. При этом он обеспечивает качественную фотосъемку.

"Сыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише. Но самое главное его преимущество — возможность проводить стратегическую разведку", — говорится в сообщении фонда.

Сообщается, что войска получили целый комплекс "Сыч". Он содержит:

  • два разведывательных БпЛА;
  • катапульта;
  • мобильный пункт управления.
Новый беспилотник "Сыч". Фото: Facebook

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии обнаружения и уничтожения дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Речь идет о конкурсе под названием Drone Hackathon Anti-Shahеd. Это уже второе ежегодное соревнование в рамках проекта "Армия дронов". Оно состоится 24 — 25 июня.

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