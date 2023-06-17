В Украине разработали новый разведывательный беспилотник "Сыч"

Новый разведывательный беспилотник "Сыч". Фото: Facebook

Украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу.

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Вернись живым".

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Отмечается, что новый беспилотник может преодолевать расстояние до 200 км. При этом он обеспечивает качественную фотосъемку.

"Сыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише. Но самое главное его преимущество — возможность проводить стратегическую разведку", — говорится в сообщении фонда.

Сообщается, что войска получили целый комплекс "Сыч". Он содержит:

два разведывательных БпЛА;

катапульта;

мобильный пункт управления.

Новый беспилотник "Сыч". Фото: Facebook

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии обнаружения и уничтожения дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Речь идет о конкурсе под названием Drone Hackathon Anti-Shahеd. Это уже второе ежегодное соревнование в рамках проекта "Армия дронов". Оно состоится 24 — 25 июня.