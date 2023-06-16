Скільки дронів знищили ЗСУ в ніч проти 16 червня: коментар Повітряних сил

Українські воїни на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом останньої доби протиповітряна оборона України знищила сім російських безпілотних літальних апаратів. З них було збито щонайменше три ударні дрони-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

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У ніч проти 16 червня російські окупаційні війська запустили дрони на півдні, в районі Миколаївської області.

Сили протиповітряної оборони знищили два ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136/131.

Збиті російські дрони за добу

Інфографіка: Повітряні сили

Результати повітряної війни за добу

Протягом минулої доби українська ППО ліквідувала низку російських безпілотників різних типів.

Так, відомо про знищення одного ударного дрона типу "Ланцет".

Також сили протиповітряної оборони України збили такі розвідувальні безпілотники:

"Орлан-10";

"Орлан-30";

Zala.

Крім того, був знищений ще один безпілотний літальний апарат, тип якого встановити не вдалося.

Повітряні сили про успішну антидронову війну

Нагадаємо, що попередня ніч минула значно напруженіше, тоді росіяни запустили 20 дронів. Усі російські безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною.