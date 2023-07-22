В Украине ширится воздушная тревога: угроза БПЛА и баллистики

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:53. В ряде областей Украины раздаются воздушные тревоги. Также в Воздушных силах предупреждают об угрозе применения БПЛА и баллистики в "красных" областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:00. Пока в Украине масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Кировоградской и Полтавской области. Также есть угроза БПЛА в Николаевской области.

Источник: t.me/kpszsu

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