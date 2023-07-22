В Україні шириться повітряна тривога: загроза БпЛА та балістики

Ракета летить в небі. Фото: google.com

Вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:53. В низці областей України лунають повітряні тривоги. Також у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування БпЛА та балістики в "червоних" областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:00. Наразі в Україні масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Кіровоградській та Полтавській області. Також є загроза БпЛА на Миколаївщині.

Джерело: t.me/kpszsu

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