В Україні шириться повітряна тривога: загроза БпЛА та балістики
Вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:53. В низці областей України лунають повітряні тривоги. Також у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування БпЛА та балістики в "червоних" областях.
Оновлено 02:00. Наразі в Україні масштабна повітряна тривога.
Також Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Кіровоградській та Полтавській області. Також є загроза БпЛА на Миколаївщині.
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