Ракета летит в небе. Фото: google.com

Ночью, 23 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля

Воздушная тревога объявлена в:

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Луганской областях,

Крыму.

Сообщается также, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.

00:52:

Зафиксирован пуск ракет. Немедленно направляйтесь в укрытие!

Напомним, ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.