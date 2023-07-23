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В Украине распространяется воздушная тревога: ракетная угроза

23 июля 2023 00:37
обновлено: 00:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля
Ракета летит в небе. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 23 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля

Воздушная тревога объявлена в:

  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Луганской областях,
  • Крыму.

Сообщается также, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.

00:52:

Зафиксирован пуск ракет. Немедленно направляйтесь в укрытие!

Напомним, ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.

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