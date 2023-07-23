В Украине распространяется воздушная тревога: ракетная угроза
23 июля 2023 00:37
обновлено: 00:52
Ракета летит в небе. Фото: google.com
Ночью, 23 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля
Воздушная тревога объявлена в:
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Луганской областях,
- Крыму.
Сообщается также, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ, Ту-22м3 в пределах Восточного региона.
00:52:
Зафиксирован пуск ракет. Немедленно направляйтесь в укрытие!
Напомним, ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.