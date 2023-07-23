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В Україні шириться повітряна тривога: ракетна загроза

23 липня 2023 00:37
оновлено: 00:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 23 липня
Ракета летить в небі. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 23 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 23 липня

Повітряна тривога наразі оголошена у:

  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Луганській областях,
  • Криму.

Повідомляється також, що зафіксована активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.

00:52:

Зафіксовано пуск ракет. Тож негайно прямуйте в укриття!

Нагадаємо, вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.

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