Ракета летить в небі. Фото: google.com

Вночі, 23 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 23 липня

Повітряна тривога наразі оголошена у:

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Луганській областях,

Криму.

Повідомляється також, що зафіксована активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.

00:52:

Зафіксовано пуск ракет. Тож негайно прямуйте в укриття!

Нагадаємо, вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.