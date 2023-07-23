В Україні шириться повітряна тривога: ракетна загроза
23 липня 2023 00:37
оновлено: 00:52
Ракета летить в небі. Фото: google.com
Вночі, 23 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога в Україні вночі 23 липня
Повітряна тривога наразі оголошена у:
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Луганській областях,
- Криму.
Повідомляється також, що зафіксована активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 у межах Східного регіону.
00:52:
Зафіксовано пуск ракет. Тож негайно прямуйте в укриття!
Нагадаємо, вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.