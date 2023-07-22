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Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22 липня 2023 02:18
оновлено: 02:34
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпропетровській області вночі 22 липня: деталі ворожої атаки
Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпропетровській області вночі 22 липня

Оновлено 02:21. В Дніпропетровській області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Оновлено 02:23. Наразі тривога зберігається в низці областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.

Також ми писали, що ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що в Одеській області вдруге за годину в обід 21 липня оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі. 

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