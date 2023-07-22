Вибухи в Дніпропетровській області вночі 22 липня: деталі ворожої атаки

Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки
У Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо в регіоні працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Дніпропетровській області вночі 22 липня
Оновлено 02:21. В Дніпропетровській області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Оновлено 02:23. Наразі тривога зберігається в низці областей.
Нагадаємо, що вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.
Також ми писали, що ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.
Також ми повідомляли, що в Одеській області вдруге за годину в обід 21 липня оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі.