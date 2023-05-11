В Украине опровергли российские фейки о "продаже государства США"
Россия не устает распространять фейки для дискредитации Украины, ее власти и армии. Недавно прокремлевские СМИ распространяли информацию о том, что Украину якобы "купил западный фонд."
Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Фейки России
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли российские фейки о том, что "Украина купила западный фонд". Специалисты рассказали о пропаганде и правдивой ситуации в Украине.
Фейк
Российские Telegram-каналы утверждают, что президент Украины Зеленский заключил соглашение с частной американской компанией BlackRock, продав Украину. Мол, теперь все украинские стратегические предприятия, земли и недра будут принадлежать иностранным компаниям.
Правда
Украинское правительство оформило сотрудничество с BlackRock (крупнейшей в мире инвестиционной компанией по размеру активов) в Меморандуме о взаимопонимании 10 ноября 2022 года. Цель сотрудничества — создать специальную инвестиционную структуру для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций.
"Это должно помочь частным инвесторам присоединиться своим капиталом к реконструкции и восстановлению украинской экономики после победы украинцев в войне. При этом основную финансовую нагрузку в этом процессе должна взять на себя именно Украина", — рассказали в Центре.
Частный иностранный капитал планируется направить на развитие сельского хозяйства, энергетики, производства, информационных технологий и инфраструктуры.
Сотрудничество с BlackRock пойдет Украине только на пользу — оно позволит привлечь капитал даже на фоне не лучшей инвестиционной репутации в прошлом.
Напомним, в начале апреля россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTubе.
Несколько дней назад вышла очередная серия прокремлевского провокационного мультика, где Президента Украины Владимира Зеленского изобразили "фюрером, который отправляет свой народ в мясорубку".