В Украине опровергли российские фейки о "продаже государства США"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж Новини.LIVE

Россия не устает распространять фейки для дискредитации Украины, ее власти и армии. Недавно прокремлевские СМИ распространяли информацию о том, что Украину якобы "купил западный фонд."

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Фейки России

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли российские фейки о том, что "Украина купила западный фонд". Специалисты рассказали о пропаганде и правдивой ситуации в Украине.

Фейк

Российские Telegram-каналы утверждают, что президент Украины Зеленский заключил соглашение с частной американской компанией BlackRock, продав Украину. Мол, теперь все украинские стратегические предприятия, земли и недра будут принадлежать иностранным компаниям.

Правда

Украинское правительство оформило сотрудничество с BlackRock (крупнейшей в мире инвестиционной компанией по размеру активов) в Меморандуме о взаимопонимании 10 ноября 2022 года. Цель сотрудничества — создать специальную инвестиционную структуру для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций.

"Это должно помочь частным инвесторам присоединиться своим капиталом к реконструкции и восстановлению украинской экономики после победы украинцев в войне. При этом основную финансовую нагрузку в этом процессе должна взять на себя именно Украина", — рассказали в Центре.

Частный иностранный капитал планируется направить на развитие сельского хозяйства, энергетики, производства, информационных технологий и инфраструктуры.

Сотрудничество с BlackRock пойдет Украине только на пользу — оно позволит привлечь капитал даже на фоне не лучшей инвестиционной репутации в прошлом.

Напомним, в начале апреля россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTubе.

Несколько дней назад вышла очередная серия прокремлевского провокационного мультика, где Президента Украины Владимира Зеленского изобразили "фюрером, который отправляет свой народ в мясорубку".