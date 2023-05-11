В Україні спростували російські фейки про "продаж держави США"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж Новини.LIVE

Росія не втомлюється поширювати фейки для дискредитації України, її влади та армії. Нещодавно прокремлівські ЗМІ поширювали інформацію про те, що Україну нібито "купив західний фонд".

Про це розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Фейки Росії

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували російські фейки про те, що "Україну купив західний фонд". Спеціалісти розповіли про пропаганду та правдиву ситуацію в Україні.

Фейк

Російські Telegram-канали стверджують, що президент України Зеленський уклав угоду з приватною американською компанією BlackRock, продавши Україну. Мовляв, тепер всі українські стратегічні підприємства, землі та надра будуть належати іноземним компаніям.

Правда

Український уряд оформив співробітництво з BlackRock (найбільшою у світі інвестиційною компанією за розміром активів) у Меморандумі про взаєморозуміння 10 листопада 2022 року. Мета співпраці — створити спеціальну інвестиційну структуру для подальшого залучення іноземних інвестицій.

"Це має допомогти приватним інвесторам приєднатися своїм капіталом до реконструкції та відновлення української економіки після перемоги українців у війні. При цьому основне фінансове навантаження у цьому процесі має взяти на себе саме Україна", — розповіли у Центрі.

Приватний іноземний капітал планують спрямувати на розвиток сільського господарства, енергетики, виробництва, інформаційних технологій та інфраструктури.

Тож співпраця з BlackRock піде Україні лише на користь — вона дозволить залучити капітал навіть на фоні не найкращої інвестиційної репутації у минулому.

Нагадаємо, на початку квітня росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTubе.

Декілька днів тому, вийшла чергова серія прокремлівського провокаційного мультика, де Президента України Володимира Зеленського зобразили "фюрером, який відправляє свій народ у м'ясорубку".