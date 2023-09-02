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В Украине создали бронекостюм для женщин: как он выглядит

2 сентября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине создали бронекостюм для женщин: как он выглядит
В Украине был создан бронекостюм для женщин. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские разработчики создали первый анатомический женский бронекостюм "Рута Люта". Его создали из современной технологической бронезащиты.

Об этом говорится на странице в Facebook компании-производителя.

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Компания-производитель отмечает, что этот костюм отличается от мужской формы бронежилета. Его создали с учетом анатомии и физиологии женского тела.

Также он гораздо легче мужского и имеет увеличенную на 500% площадь противооблочной защиты по сравнению с баллистическими плитами. Это значительно увеличивает шансы избежать ранений.

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Напомним, в начале апреля 2022 года Минобороны заключило крупное соглашение на поставку нужных в то время вещей для ВСУ, среди которых баллистические шлемы, бронежилеты и бронеплиты к ним. После этого в контрактах ведомства появилась польская фирма Alfa, которая впоследствии ограбила на несколько миллиардов гривен Украину и поставки военного оборудования не осуществила.

Согласно соглашениям, фирма должна была поставить в Украину самоходные гаубицы "Гвоздика", 122-мм боеприпасы к гаубице Д-30 и 122-мм ракеты к "Граду".

Однако из вышеперечисленного оружия приехала только меньшая часть. По состоянию на начало 2023 Alfa имела почти 1,7 миллиарда гривен дебиторской задолженности перед Минобороны Украины.

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