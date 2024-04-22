В Украине судили агента РФ, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС — какое наказание получил
В Украине судили агента военной разведки России, который действовал в Днепропетровской области. Ему назначили 15 лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 22 апреля.
Наводил ракеты РФ на ТЭС
Так, мужчина выполнял задачи РФ по корректировке ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
Среди основных целей оккупантов была Приднепровская тепловая электростанция.
Российский агент пытался выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ, чтобы помочь россиянам обойти украинскую ПВО и нанести огневое поражение.
Правоохранители задержали вражеского приспешника в январе 2023 года во время доразведки вблизи потенциальной цели.
По материалам СБУ суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Известно, что оккупанты завербовали злоумышленника в популярном мессенджере, где он писал антиукраинские комментарии.
Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с куратором ГРУ.
Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили мужчину, который информировал врага о размещении блокпостов и дислокации украинских военных. В настоящее время он находится под стражей.
Также мы писали, что в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск.
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