В Украине судили агента РФ, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС — какое наказание получил

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

В Украине судили агента военной разведки России, который действовал в Днепропетровской области. Ему назначили 15 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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Так, мужчина выполнял задачи РФ по корректировке ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Среди основных целей оккупантов была Приднепровская тепловая электростанция.

Российский агент пытался выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ, чтобы помочь россиянам обойти украинскую ПВО и нанести огневое поражение.

Правоохранители задержали вражеского приспешника в январе 2023 года во время доразведки вблизи потенциальной цели.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

По материалам СБУ суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что оккупанты завербовали злоумышленника в популярном мессенджере, где он писал антиукраинские комментарии.

Обыск у агента РФ. Фото: СБУ

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с куратором ГРУ.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили мужчину, который информировал врага о размещении блокпостов и дислокации украинских военных. В настоящее время он находится под стражей.

Также мы писали, что в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск.