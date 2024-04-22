В Україні судили агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС — яке покарання отримав

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

В Україні судили агента воєнної розвідки Росії, який діяв у Дніпропетровській області. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 22 квітня.

Читайте також:

Наводив ракети РФ на ТЕС

Так, чоловік виконував завдання РФ щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України.

Серед основних цілей окупантів була Придніпровська теплова електростанція.

Російський агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, аби допомогти росіянам обійти українську ППО та завдати вогневого ураження.

Правоохоронці затримали ворожого поплічника у січні 2023 року під час дорозвідки поблизу потенційної цілі.

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Відомо, що окупанти завербували зловмисника через популярний месенджер, де він писав антиукраїнські коментарі.

Обшук в агента РФ. Фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони із доказами листування з куратором від ГРУ.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який інформував ворога про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Наразі він перебуває під вартою.

Також ми писали, що на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ.