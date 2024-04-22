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В Україні судили агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС — яке покарання отримав

22 квітня 2024 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні судили агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС — яке покарання отримав
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судили агента воєнної розвідки Росії, який діяв у Дніпропетровській області. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 22 квітня.

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Наводив ракети РФ на ТЕС

Так, чоловік виконував завдання РФ щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України.

Серед основних цілей окупантів була Придніпровська теплова електростанція.

Російський агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, аби допомогти росіянам обійти українську ППО та завдати вогневого ураження.

Правоохоронці затримали ворожого поплічника у січні 2023 року під час дорозвідки поблизу потенційної цілі.

агент РФ
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
затримання агента РФ
Затримання агента РФ. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Відомо, що окупанти завербували зловмисника через популярний месенджер, де він писав антиукраїнські коментарі.

наводив ракети РФ на ТЕС
Обшук в агента РФ. Фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони із доказами листування з куратором від ГРУ.

наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС
Скриншот допису СБУ
наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який інформував ворога про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Наразі він перебуває під вартою. 

Також ми писали, що на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. 

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