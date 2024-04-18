"Зливав" розташування блокпостів та ЗСУ — у Дніпрі викрили агента РФ

Затримання ворожого агента у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який інформував ворога про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у четвер, 18 квітня.

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Що відомо про діяльність підозрюваного

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний — житель Дніпро. Він збирав дані щодо розміщення блокпостів, місць дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на території області.

"Маючи проросійські погляди, він через Telegram передавав представнику держави-агресора цю інформацію. Чоловік надсилав зображення карт із точними координатами, що дають можливість ідентифікації на місцевості", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

За сприяння Дніпропетровської прокуратури чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Крім того, спецпризначенці викрили та затримали російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".