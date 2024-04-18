Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Зливав" розташування блокпостів та ЗСУ — у Дніпрі викрили агента РФ arrow

"Зливав" розташування блокпостів та ЗСУ — у Дніпрі викрили агента РФ

18 квітня 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Зливав" розташування блокпостів та ЗСУ — у Дніпрі викрили агента РФ
Затримання ворожого агента у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який інформував ворога про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Наразі він перебуває під вартою. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у четвер, 18 квітня. 

Читайте також:

Що відомо про діяльність підозрюваного

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний — житель Дніпро. Він збирав дані щодо розміщення блокпостів, місць дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на території області. 

"Маючи проросійські погляди, він через Telegram передавав представнику держави-агресора цю інформацію. Чоловік надсилав зображення карт із точними координатами, що дають можливість ідентифікації на місцевості", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

За сприяння Дніпропетровської прокуратури чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.  Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

null
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Крім того, спецпризначенці викрили та затримали російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста". 

ЗСУ
Дніпро
прокуратура
Колаборант
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість